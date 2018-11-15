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مباحث الغربية تنجح فى ضبط 30 متهمًا هاربًا مطلوب إحضارهم بالمحلة وسمنود

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:27 ص
مباحث الغربية تنجح فى ضبط 30 متهمًا هاربًا مطلوب إحضارهم بالمحلة وسمنود حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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نجح ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث قسم أول وثان وثالث ومركز المحلة ومباحث مركز سمنود، بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية من ضبط 30 متهمًا هاربًا من  قضايا مختلفة ومطلوب ضبطهم وإحضارهم للنيابة العامة.

 

وتوجهت عدة مأموريات فى التوقيت ذاته بجميع مراكز وأقسام فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بعد تحديد أماكن اختبائهم، أسفرت عن ضبط المتهمين؛ منهم 5  متهمين مطلوبين فى قضايا شروع فى قتل و13 متهمًا فى قضايا سرقات و3  متهمين فى قضايا بلطجة و3 متهمين فى حيازة أسلحة نارية  3  متهمين فى قضايا استعراض قوة، ومتهم فى قضية ضرب ومتهم فى قضية مخدرات ومتهم فى قضية إكراه على توقيع، ومتهم فى قضية تزوير ومتهم فى قضية هتك عرض اشترك فى الحملة 18 ضابطًا من مفتشى فرع البحث و رؤساء ومعاونى المباحث تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات.

 


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