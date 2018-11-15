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قوافل الكشف عن فيروس سى تصل سجن أسيوط

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:50 ص
قوافل الكشف عن فيروس سى تصل سجن أسيوط قوافل طبية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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وجه قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة قافلة طبية إلى سجن أسيوط لسحب عينات من نزلاء السجن، تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى".

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصة الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين،  وتفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" .

 

 


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