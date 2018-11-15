قمر " التربيع الأول " يحجب نجم "ذنب الجدى " فى سماء الوطن العربى الليلة

تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس ، اليوم الخميس ، وبداية الليل عبور القمر أمام نجم "ذنب الجدى " في ظاهرة تسمى الإحتجاب وهى فرصة مثالية للهواه للرصد والتصوير في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن نجم ذنب الجدى عبارة عن نظام ثنائى كسوفي يبعد عن الأرض 39 سنة ضوئية ، ويتكون من نجمين يدوران حول بعضهما، النجم الرئيسى عملاق أبيض وبما أنه يقع قريب من مسار الشمس الظاهرى فى قبة السماء ، فإنه يحدث أن يتحرك القمر أمامه ويحجبه بشكل مؤقت، ومن خلال هذه الظاهرة يمكن ملاحظة حركة القمر حول الأرض إلى جانب دوران الأرض السريع حول محورها.

وأضاف التقرير، إن ظاهرة الاحتجاب ، رصدت منذ القديم حيث قام أرسطو ، بتوثيقها عندما غطى القمر كوكب المريخ فى الرابع من أبريل 357 قبل الميلاد ، مشيرا الى أن احتجاب ذنب الجدى سيحدث بالتزامن مع وقوع القمر فى مرحلة التربيع الأول ،وسيبدأ الاحتجاب بإختفاء النجم خلف الجانب الغير مضاء من سطح القمر ويفضل استخدام المنظار الثنائي.

وتعتبر فترة التربيع الأول وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر، من خلال المنظار أو تلسكوب صغير على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الابعاد.



