فوز روان رشدى بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا وهشام عبد الحميد نائبا

أعلنت جامعة طنطا اليوم الخميس نتيجة انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة بفوز الطالبة روان رشدى المقيدة بالفرقة الرابعة قوى ميكانيكية بكلية الهندسة، وفاز الطالب هشام عبد الحميد، المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

كانت الجامعة قد أعلنت نتائج انتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم بانتخابات اتحاد الطلاب التى عقدت بالجامعة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز 182 طالب وطالبة يمثلون 13 كلية وموزعين على 7 لجان وهى لجان الأسر، والثقافية، الجوالة والخدمة العامة، واللجنة الفنية، واللجنة الاجتماعية، واللجنة الرياضية، واللجنة العلمية.