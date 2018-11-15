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فرد أمن شاهد الجناة فأطلقوا عليه الأعيرة النارية.. والنيابة تنتظر التحريات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:00 ص
فرد أمن شاهد الجناة فأطلقوا عليه الأعيرة النارية.. والنيابة تنتظر التحريات إطلاق نار - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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كلفت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة حاتم فاضل المحامى العام، فى واقعة التحقيق مع المتهمين بسرقة كمية القطع الحديدية بموقع تحت الإنشاء وقتل فرد أمن النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسماع شهود العيان بالمكان.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الساحل، بإطلاق أعيرة نارية، بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج، ومن خلال الفحص تبين قيام مجهولين  يستقلون سيارة "ميكروباص" بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، وباعتراض إفراد الأمن طريقهم وإلقاء بعض الحجارة على السيارة، قام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من فأصيب احد إفراد الأمن ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط والمتهمين وهم "إبراهيم.أ.م" 28 سنة، و"عبدالرحمن" 21 سنة، و "أيمن.م.ح" 25 سنة، و"محمد.أ.ا" 37 سنة، و"محمد.ع.م" 28 سنة، و"عبداللطيف.إ.ع" 31 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم " الهارب" وإقر الأول باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل المكان، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة، وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" من الموقع فوجئوا بقيام المجنى عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم  فأطلق الرابع عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثًا إصابة المجنى عليه، والتى أودت بحياته.


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