"علاء دردير" رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنيا و"محمد رجب" نائبا له

كتب فريق المحافظات

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، بعضوية الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هانى العربى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة والطالب أحمد كمال والطالبة إسراء أحمد أعضاء اللجنة الممثلين عن الطلاب، عن فوز علاء دردير أحمد دردير بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات برئاسة أتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2018/2019 بالتزكية، وفوز محمد رجب طلعت عبد الحميد بكلية طب الأسنان بالفرقة الرابعة نائبًا لرئيس اتحاد الجامعة بالتزكية، خلال العملية الانتخابية التى استمرت طوال الأسبوعين الماضيين والتى شهدت زيادة عن العام الماضى من حيث المرشحين.

وقدم الدكتور عبد النبى التهنئة لرئيس الاتحاد ونائبه وجميع القيادات الطلابية الجديدة المنتخبة لحصولهم على هذا الاستحقاق، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمجلس اتحاد طلاب الجامعة عقب اعلان النتائج، بحضور أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية، ومديرى مكاتب رعاية الطلاب ومنسقى الأنشطة بالكليات، معبرًا عن سعادته بفوز 7 قيادات من الطالبات ضمن رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الطلاب بكليات الجامعة لهذا العام.

وأكد د."عبد النبي" أن الاتحاد الطلابى هو الكيان الشرعى وصوت طلاب الجامعة، وننتظر منه هذا العام نشاطًا متميزًا فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ليكون عام 2018 عامًا للتعليم والأنشطة الطلابية، إلى جانب وضع خطط غير تقليدية للأنشطة الطلابية تتكامل مع خطط الجامعة ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، ومبادرات هادفة تستهدف رفع وعى الطلاب وتبنى مواهبهم، موضحًا بأن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة طلابها.

وقال علاء دردير أنه سيكون حريصًا على أن يكون الاتحاد له بصمته المميزة هذا العام من خلال مبادرات جديدة وفعالة وأنشطة مبتكرة وغير مكررة بالتعاون مع جميع رؤساء الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وجدير بالذكر بأن انتخابات اللجان العليا للأنشطة الطلابية اليوم أسفرت عن فوز الطالب محمود رضا رمضان بكلية التربية الرياضية بأمانة اللجنة، و مؤمن محمد رضوان كلية التمريض بالأمانة المساعدة، وفى اللجنة الثقافية الطالب محمود الشربينى عبد الحليم بكلية الطب بأمانة اللجنة والطالب أحمد على فخرى صابر بكلية العلوم بالأمانة المساعدة، وفى اللجنة الفنية فاز الطالب إمام شعبان حليم كلية التربية الفنية بأمانة اللجنة، وسارة أشرف نجيب كلية التربية للطفولة المبكرة بالأمانة المساعدة، وفى لجنة الجوالة فاز الطالب أحمد ممدوح محمد كلية الصيدلة بأمانة اللجنة، والطالب أحمد ضاحى أحمد عبد المنعم كلية الألسن بالأمانة المساعدة، وفى "الأسر" فازت الطالبة الشيماء سيد عبد العظيم كلية التربية بأمانة اللجنة، والطالب خالد مختار عبد العزيز كلية التربية النوعية بالأمانة المساعدة، وفى اللجنة الاجتماعية فازت الطالبة منار علاء محمد بكلية الزراعة بأمانة اللجنة، ومصطفى ناصر يوسف كلية الفنون الجميلة بالأمانة المساعدة، وفى اللجنة العلمية فاز الطالب مصطفى أكرم كلية الهندسة بأمانة اللجنة، والطالب طه عبد المنعم كلية الحقوق بالأمانة المساعدة.