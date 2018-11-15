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ضبط متهم بحوزته 17 قطعة حشيش معد للبيع بشرم الشيخ

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:35 م
ضبط متهم بحوزته 17 قطعة حشيش معد للبيع بشرم الشيخ حشيش - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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نجح ضباط قسم أول مدينة شرم الشيخ في ضبط متهم بحوزته 17 قطعه حشيش مختلف الوزن معدين للبيع .

كان اللواء احمد ابو عقيل مدير أمن جنوب سيناء قد تلقي اخطارًا يفيد قيام متهم بالترويج لمخدر الحشيش بمنطقة الشهد في شرم الشيخ .

وكلف المقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم اول شرم الشيخ والرائد محمد المنسي معاون المباحث بسرعة ضبط المتهم وتحريز المضبوطات.

و تم اعداد كمين امني وفي اثناء تردد المتهم علي منطقة الشهد السياحيه تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر داخل ملابسه علي 17 قطعة حشيش معدين للبيع ومبلغ مالي حصيلة بيع يوم واحد و 2 تليفون محمول للترويج علي عملاءه .

تم تحرير محضر بالواقعه واحالة المتهم الي النيابه العامه التي تولت التحقيق .



 

 

 
 
 

 


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