video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 60 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:23 م
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 60 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية هيروين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح نارى  و"2 طبنجة"و 4 فرد خرطوش وطلقة خرطوش وضبط 210 جرام حشيش 154جرام هيروين وضبط 190 قرص مخدر و 15 قطعة سلاح أبيض،.وضبط 63 عنصر اجرامى وضبط 2450 صاروخ محدث صوت العاب نارية وضبط قضية أموال عامة.
 
كما تمكنت من ضبط 60 قضية تموينية متنوعة ،وتحرير 169 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 183 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وازالة 45 فرش عشوائى لبيع الخضر وازالة 14 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 77 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وضبط 4 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتحرير 70 مخالفة فورية وتنفيذ 8 قرارات هندسية وتحرير 30 غرامة فورية وتلقى 8 بلاغات حريق متنوع و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 37 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق وبلاغ انقاذ بري.
 
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110 أحكام قضائية فى قضايا مخالفات بناء

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير امن الغربية

مدير مباحث المديرية




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة