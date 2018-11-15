ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 60 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح نارى و"2 طبنجة"و 4 فرد خرطوش وطلقة خرطوش وضبط 210 جرام حشيش 154جرام هيروين وضبط 190 قرص مخدر و 15 قطعة سلاح أبيض،.وضبط 63 عنصر اجرامى وضبط 2450 صاروخ محدث صوت العاب نارية وضبط قضية أموال عامة.

كما تمكنت من ضبط 60 قضية تموينية متنوعة ،وتحرير 169 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 183 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وازالة 45 فرش عشوائى لبيع الخضر وازالة 14 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 77 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وضبط 4 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتحرير 70 مخالفة فورية وتنفيذ 8 قرارات هندسية وتحرير 30 غرامة فورية وتلقى 8 بلاغات حريق متنوع و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 37 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق وبلاغ انقاذ بري.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .