صور.. وصول 300 مهاجر إلى حدود أمريكا مع المكسيك وواشنطن تدفع بمزيد من الجنود

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وصل اليوم أكثر من 300 مهاجر إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك، وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى أكدت أن موقف واشنطن ثابت وأن وصول أى شخص فى إطار قافلة لا يمنحه بالضرورة الحق فى دخول الولايات المتحدة.

وحذرت المتحدثة من أن أى شخص يحاول دخول الأراضى الأمريكية بشكل غير مشروع، سوف يفقد الحق فى طلب اللجوء السياسى بالنظر إلى مخالفته للقوانين الجنائية الأمريكية.

جانب من محاولات العبور

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس وصل إلى الحدود الجنوبية الأمريكية لتفقد القوات المحتشدة هناك لتعزيز قوات الأمن ومنع قوافل المهاجرين من دخول الولايات المتحدة.

وأعلن ماتيس خلال تفقّده الجنود الذين تمّ نشرهم على الحدود مع المكسيك لدعم الشرطة فى استعداداتها للتصدّى لـ"قافلة" مهاجرين غير قانونيين أنّ قرار نشر الجنود كان "ضرورياً".

وقال ماتيس للصحافيين أثناء توجّهه إلى قاعدة دونا العسكرية فى ولاية تكساس إنّه "من البديهى أن دعم شرطة الحدود وحرس الحدود هى أمر ضرورى فى الوقت الراهن".

وأضاف أنّ نشر الجنود عملية "قانونية تماماً"، مشدّداً على أنه "من الواضح أنها مهمّة أخلاقية ومناقبية لدعم قواتنا على الحدود".



جانب من زيارة وزير الدفاع الأمريكى

وفى الوقت الذى يواصل فيه آلاف المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى مسيرهم فى المكسيك باتجاه الحدود الأميركية أعلن ماتيس أنّ عدد الجنود المنتشرين حالياً على الحدود الجنوبية للبلاد أصبح 5900 جندي.



حدود أمريكا مع المكسيك



ماتيس يزور الحدود بين المكسيك وأمريكا