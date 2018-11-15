صور.. وزير الزراعة يتفقد بحوث صحة الحيوان ويشيد بدعمة للثروة الحيوانية

كتب عز النوبى

زار الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزيارة إلى معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة إلى معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية.

واستمع وزير الزراعة، من الدكتور ممتاز عبدالهادى، مدير المعهد إلى عرض حول الخدمات التي يقدمها المعهد في حماية الثروة الحيوانية والكشف عن الأمراض ووسائل تشخيصها وأيضا المساهمة في تطوير اللقاحات وفحص الخيول العربية والتأكد من سلامة الأغذية ذات الأصل الحيوانى.

كما قام وزير الزراعة بتفقد أقسام المعهد المختلفة وأيضا المعمل المركزي للرقابة البيطرية على الدواجن الذي يتولى الرقابة على الإنتاج الداجني بما يحقق الجودة القياسية والأمان الحيوى

وفي نهاية الجولة أشاد" أبوستيت " بالجهود التي يبذلها علماء المعهد في مجالات البحث العلمي والتشخيص والتدريب والانتاج ليس فقط لمصر بل للمنطقة العربية والأفريقية وكذلك اهتمامه بتحسين الأداء وتطوير الأجهزة والمعامل طبقا لأحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال.

واضاف ابوستيت أن معهد بحوث صحة الحيوان يحمل أمانة الاهتمام بصحة الحيوان ونشر المعرفة والابتكارات ويعتبر قلعة من قلاع البحث العلمي البيطري وان مصر كلها تفخر بما يقدمه متمنيا للعاملين فيه كل تقدم وازدهار

وطالب وزير الزراعة كل الباحثين في المعاهد والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية عرض وجهة نظرهم في لائحة المركز قبل إقرارها حتى تخرج بالصورة التي تحقق رغباتهم ومتطلبات البحث العلمي الزراعي في مصر.