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صور.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات فى العالم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:43 م
صور.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات فى العالم الأوناش
دمياط عبده عبد الباري
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استقبل ميناء دمياط اليوم السفينة ( Calypso ) و التي تحمل علي متنها  2 ونش رصيف ( mobile crane ) طراز ( Liebherr ) الألماني ، و المخصصان للعمل علي رصيفي 5 ، 6 و هي الأرصفة البديلة التي خصصتها هيئة الميناء لمحطة الحاويات أثناء عمليات التطوير و التعميق التي تتم علي أرصفتها لخدمة سفن الحاويات المترددة علي المحطة .

و تبلغ حمولة الونش الواحد 120 طن و يصل وزنه حوالي 380 طن و يستطيع التعامل مع الحاويات بكفاءة ، و تعد شركة ( Liebherr ) الألمانية المصنعة للأوناش من أكبر الشركات المصنعة للمعدات و الأوناش في العالم .وفي هذا السياق 

أوضح اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الهيئة لا تدخر وسعا في تقديم كافة التسهيلات لمحطة حاويات دمياط أثناء قيامها بعملية التطوير التي تجريها المحطة لأرصفتها لا سيما تخصيصها لرصيفي 5 ، 6 لإستقبال سفن الحاويات و إتمام عمليات التداول إضافة إلي إعطاء سفن الحاويات أولوية التراكي عليهما ، و قد إجتمعت الهيئة مع الوكلاء الملاحيين العاملين في مجال الحاويات لطرح تلك التسهيلات عليهم و ذلك لطمأنتهم علي حسن سير عملية التداول بالمحطة .

جدير بالذكر أن رحلة السفينة ( Calipso ) التابعة للخط الملاحي ( SAL ) و الذي تولي شحن الأوناش من ميناء ( Rostock ) الألماني إلي ميناء دمياط هي الأولي لذلك الخط إلي المواني المصرية .

 

 
 
 
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