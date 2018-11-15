صور.. مسن بالإسماعيلية بعد بتر رجله اليمنى: معاشى 320 جنيها وأحتاج لجهاز تعويضى

الإسماعيلية – جمال حراجى

عبدالله مواطن من الإسماعيلية تجاوز العقد الخامس من عمرi كان يعيش حياة عادية يعمل ليل نهار لكى يوفر لأسرته المكونة من 5 أفراد حياة كريمة، ورغم قسوة الحياة التى كان يعيشها عم عبدالله وقلة ما فى اليد من عمل يومى لا تتجاوز جنيهات قليلة، إلا أن هذا الأمر لم يدم بعد بتر رجله اليمنى، ليصبح عاجزا تماما لا يقدر على العمل، وعاجزا أيضا عن توفير نفقات أسرته.

لقمة العيش



عبدالله على عبدالله من مواليد قرية سرابيوم مركز فايد عزبة العبابدة بمحافظة الإسماعيلية، لا يملك طموحا سوى تربية أبنائه وهو عزيز النفس كعادة البسطاء فى بلادنا، لا يريد أن يمد يده لأحد لكنه يريد أن يعيش ما تبقى له من سنوات، قضى عمره فى البحث عن لقمة العيش يحمل فأسه تارة ليخدم فى زراعات الغير أو يعمل باليومية فى البناء والمعمار أو أى عمل شريف يستطيع أن يحصل فى نهاية اليوم على جنيهات قليلة تكفيه مذلة السؤال وتغلق أفواه خمسة أطفال وهو وزجته وأمه لم يكل ولم يمل.

يقول عبدالله على عبدالله لـ"اليوم السابع" منذ عامين شعرت بتعب فى ساقى وذهبت للمستشفى وبعد فترة، تم بتر ساق رجلى اليمنى نتيجة للإصابة بغرغرينة فى الساق، وأصبحت عاجز عن الحركة لأتحرك إلا من خلال كرسى متحرك ولا أستطيع العمل وأعيش على 320 جنيها معاش التضامن الاجتماعى.

ويتابع عبدالله عندى أسرة مكونة من خمسة أفراد ولدان وثلاثة بنات الأول محمد حصل على دبلوم الزراعة العام الماضى، ولا يعمل وأدهم فى الصف الأول الثانوى، والبنات الأولى جهاد فى الصف الثالث مدرسة الزراعة الثانوية، وياسمين فى الصف الثانى الإعدادى، وهبة فى ثانية ابتدائى بالإضافة إلى زوجتى وأمى التى تقيم معى فى المنزل وهو منزل ورث عن أبى مبنى بالطين.

ويضيف عبد الله: أناشد المسئولين وأهل الخير فى مساعدتى للحصول على جهاز تعويضى لكى أستطيع الحركة وأحاول العمل لكى أوفر لأسرتى الكبيرة قوت يومهم وأملى فى الله كبير.

للتواصل مع الحالة ت 01065126944

1- المواطن عبدالله على عبدالله

2- عبدالله على كرسى متحرك يحكى مشكلته

3- مستند من التأمينات الاجتماعية يؤكد أنه غير مؤمن عليه

4- صورة من تقرير التأمينات الاجتماعية بحصوله على 320 جنيها معاش

5- تقرير طبى يبين حالته والبتر فى ساقه اليمنى من فوق الركبة