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صور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ "كلنا واحد" بالسنطة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:42 م
صور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ "كلنا واحد" بالسنطة منفذ "كلنا واحد" بالسنطة
الغربية – عادل ضرة
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افتتح اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقهما العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، منفذ  "كلنا واحد" بمركز السنطة، فى إطار مبادرة وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية والخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضه عن مثيلتها بالأسواق.

وشهد المنفذ إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الخضر والفاكهة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

ووجه مدير أمن الغربية مدير إدارة مباحث  التموين بمداومة المرور على تلك المنافذ وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

 

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ كلنا واحد (1)
 

 

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ كلنا واحد (6)
 

 

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ كلنا واحد (8)
 

 

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ كلنا واحد (10)
 

 

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ كلنا واحد (11)
 

 


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