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صور.. غادة والى تزور مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقات فى دبى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:12 ص
صور.. غادة والى تزور مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقات فى دبى وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي
كتب مدحت وهبة
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استقبلت  الشيخه حصه بنت عيسي بوحميد وزيرة  الشؤون الاجتماعية  بدولة  الإمارات غادة والى،  وزيرة  التضامن الاجتماعى  في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقات بإمارة  دبي حيث قامتا بزياره المركز الذي يتعامل مع الإعاقات المتعددة، على هامش حضور غاده والي للقمة العالمية  للتسامح بدعوه من الشيخ نهيان بن زايد وزير التسامح
 
وقامت غاده والي بتفقد قسم رعاية أطفال التوحد وقسم الشلل الدماغى و التأخر فى التعليم واطلعت على نظم الرعاية المطبقه فى المركز.
 
كان الأطفال من ذوى الإعاقة  يحتفلون بأسبوع  التسامح والتنوع ويلبسون الملابس التنكرية  وأزياء معبره عن الدولة  المختلفة  ومنها الهند والإمارات وفلسطين وكان الجناح المصرى الذى يرتدى فيه الأطفال ملابس فرعونيه وملابس شعبيه مع إذاعه أغانى مصرية  ملأت المكان بهجه وفرحه .
 
وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (2)
وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (2)

وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (3)
وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (3)

وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (4)
وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (4)

وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (1)
وزيرة التضامن الاجتماعى في مركز الاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقات بإمارة دبي (1)

 


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غادة والى

مركز التدخل المبكر للإعاقات

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