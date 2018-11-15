صور.. "عمرو" 26 سنة يعانى من مرض بالقلب ويحتاج لعلاج شهرى بـ1500 جنيه

كتب الأمير نصرى

شاب مثل باقى الشباب، كان يحلم أن يعيش مثل غيره حياة طبيعية ويمارس عمله بشكل سليم مثل باقى البشر، لكنه ولد بتضخم فى عضلة القلب، ومنذ 26 سنة وهو يذهب للأطباء كى يجد علاجًا.

عمرو حسين السيد 26 سنة، يقيم فى 12 حارة سيدى مبارك شارع مراد الكيت كات الجيزة، يقول: "ولدت بتضخم فى عضلة القلب، وكنت أعمل مع سائق، وذهبت لعدد كبير من الأطباء، وصرفنا كل ما نملك، وذهبت لمعهد القلب وقال لى الأطباء تحتاج لراحة تامة فى البيت وكنت أعول أسرتى لأنى الأخ الأكبر لبنتين وأنا عائل الأسرة، ولكنى حاليًا لا أستطيع الحركة ولا العمل وكتب لى الطبيب علاجًا لا أقوى على شرائه وهو تورسيل تيك مرتين فى الشهر وentresto لابد من شرائه مرتين فى الشهر بـ1095 جنيهًا لتقوية عضلة القلب وبروكورالآن وlanoxin.

تابع: "حركتى أصبحت محدودة جدًا وأذهب لأطباء على حسابى ووالدى مريض قلب وأحتاج فحصًا كل شهرين عند طبيب استشارى لضعف عضلة القلب والقسطرة".

وأكد التشخيص الطبى أن المريض يعانى من هبوط شديد فى عضلة القلب والموجات أظهرت وجود تضخم شديد فى البطين الأيسر وضعف شديد فى كفاءة البطين الأيسر وارتجاع متوسط فى الصمام الميترالى والصمام الثلاثى شرفات وارتفاع فى ضغط الدم فى الشريان الرئوى.

وطالبت والدته أهل الخير بتوفير علاج له والذى يتكلف 1500 جنيه شهريًا وصعب على الأسرة توفيره لضيق اليد.

للتواصل ت /

01282642043 - 01285951522 – 01221797086



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