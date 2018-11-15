video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "عمرو" 26 سنة يعانى من مرض بالقلب ويحتاج لعلاج شهرى بـ1500 جنيه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:58 م
صور.. "عمرو" 26 سنة يعانى من مرض بالقلب ويحتاج لعلاج شهرى بـ1500 جنيه عمرو حسين السيد
كتب الأمير نصرى
إضافة تعليق

شاب مثل باقى الشباب، كان يحلم أن يعيش مثل غيره حياة طبيعية ويمارس عمله بشكل سليم مثل باقى البشر، لكنه ولد بتضخم فى عضلة القلب، ومنذ 26 سنة وهو يذهب للأطباء كى يجد علاجًا.

عمرو حسين السيد 26 سنة، يقيم فى 12 حارة سيدى مبارك شارع مراد الكيت كات الجيزة، يقول: "ولدت بتضخم فى عضلة القلب، وكنت أعمل مع سائق، وذهبت لعدد كبير من الأطباء، وصرفنا كل ما نملك، وذهبت لمعهد القلب وقال لى الأطباء تحتاج لراحة تامة فى البيت وكنت أعول أسرتى لأنى الأخ الأكبر لبنتين وأنا عائل الأسرة، ولكنى حاليًا لا أستطيع الحركة ولا العمل وكتب لى الطبيب علاجًا لا أقوى على شرائه وهو تورسيل تيك مرتين فى الشهر وentresto لابد من شرائه مرتين فى الشهر بـ1095 جنيهًا لتقوية عضلة القلب وبروكورالآن وlanoxin.

تابع: "حركتى أصبحت محدودة جدًا وأذهب لأطباء على حسابى ووالدى مريض قلب وأحتاج فحصًا كل شهرين عند طبيب استشارى لضعف عضلة القلب والقسطرة".

وأكد التشخيص الطبى أن المريض يعانى من هبوط شديد فى عضلة القلب والموجات أظهرت وجود تضخم شديد فى البطين الأيسر وضعف شديد فى كفاءة البطين الأيسر وارتجاع متوسط فى الصمام الميترالى والصمام الثلاثى شرفات وارتفاع فى ضغط الدم فى الشريان الرئوى.

وطالبت والدته أهل الخير بتوفير علاج له والذى يتكلف 1500 جنيه شهريًا وصعب على الأسرة توفيره لضيق اليد.

للتواصل ت /

01282642043 - 01285951522 – 01221797086

 

اشعه
اشعه

 

العلاج (1)
العلاج (1)

 

العلاج (2)
العلاج 

 

العلاج (3)
العلاج 

 

العلاج (4)
العلاج 

 

العلاج (5)
العلاج 

 

العلاج (6)
العلاج 

 

العلاج (7)
العلاج

 

العلاج (8)
العلاج 

 

تحاليل
تحاليل

 


علاج
عمرو حسين (3)
عمرو حسين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عم "عبدالرحمن" يناشد أهل الخير بتجهيز ابنته وعلاجه وسداد ديونه

"مروة" تناشد أهل الخير تركيب مفصل بـ45 ألف جنيه علشان أتحرك وأسدد ديونى

اخبار مصر

معهد القلب

البطين الايسر

الشريان الرئوى




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة