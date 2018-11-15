صور.. سفير بريطانيا يلقي خطاب الملكة بمناسبة مرور 80 عاما على إنشاء المركز الثقافى

كتبت - حنان فايد

ألقى السفير البريطانى بالقاهرة جيفرى آدامز خطابا، اليوم الخميس، بالنيابة عن الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 80 عاما على المجلس الثقافى البريطانى بمصر، حيث تمنت الملكة المزيد من التقدم للعمل الهام الذى يقوم به المجلس.



مديرة المجلس الثقافى البريطانى إليزابيث وايت

وهنأت الملكة المجلس على تبادل المعرفة والأفكار بين الشعبين المصرى والبريطانى مما دعم التفاهم بينهما، داعية إياه إلى المزيد من المساهمة فى دعم العلاقات بين البلدين بما تمثلها من أهمية كبيرة.



الفنانة بشرى فى الحفل

وقالت مديرة المجلس الثقافى البريطانى إليزابيث وايت لليوم السابع إن فرع المجلس فى مصر، وهو أول فرع فى العالم على الإطلاق، هو كذلك واحد من أكبر الأفرع ويقوم بالعديد من الأنشطة، مشيرة إلى أن التعليم وتطوير حياة الشباب هما أهم ما يتطلع المجلس إلى التركيز عليه.

كما قالت وايت فى خطابها إن المجلس يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية للآلاف، بالإضافة إلى تدريب معلمين، مؤكدة أن المجلس ملتزم بوجوده فى مصر وبناء علاقات أقوى بين البلدين.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع، والعديد من الرياضيين وممثلى المجتمع المدنى.



بشرى تلتقط صورة سيلفى

ويحتفل المجلس على مدار ثلاث أيام، اليوم الأول بمقر المجلس بحى العجوزة، والثانى بالأقصر لختام برنامج "تنمية المهارات الأساسية" والذى تدربت من خلاله عشرات الفتيات على كرة القدم، أما السبت القادم، وهو اليوم الأخير فى الاحتفال، فسيتم التركيز على اللغة الإنجليزية واختباراتها فى مبنى ستارز بمدينة نصر، وورش عمل تتعلق ببرامج المجلس التعليمية والثقافية بساقية الصاوى، حيث تقيم المطربة البريطانية نادين شاه حفلا فى الثامنة مساء.