صور.. البابا تواضروس يفتتح معرض صور نشأة كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معرضا للصور بكنيسة مارجرجس اسبورتنج، والذى يعبر عن تاريخ الكنيسة منذ تأسيسها حتى الآن.



جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة مارجرجس اسبورتنج بالإسكندرية بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين الكنيسة.

ويتضمن المعرض على عدة أقسام منها قسم عند بداية الكنيسة كأرض فضاء أمام ترام سبورتنج ومراحل تأسيسها وقسم عن ابونا بيشوى كامل مؤسس الكنيسة وقسم عن زيارات الآباء البطاركة البابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى للكنيسة فى مناسبات مختلفة وقسم عن اباء الكنيسة والمناسبات المتعددة للكنيسة.



وترأس قداسة البابا صلوات عشية عيد الشهيد مارجرجس بكنيسته بسبورتنج، وشاركه الآباء الأساقفة والكهنة وأثناء العشية طيَّب قداسته رفات الشهيد.





جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة مارجرجس اسبورتنج بالإسكندرية بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين الكنيسة.

