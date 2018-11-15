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صور.. البابا تواضروس يؤكد على دور الكنيسة فى تقديم نماذج للمعاملات الحسنة بالمجتمع

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:58 م
صور.. البابا تواضروس يؤكد على دور الكنيسة فى تقديم نماذج للمعاملات الحسنة بالمجتمع
الاسكندرية جاكلين منير
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ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية حول دور الكنيسة فى تشكيل الحياه الروحية للشخص المسيحى.
 
وأشار قداسة البابا تواضروس، إلى أن حياة المسيحى لها بعد خاص بالسلوك الجيد داخل المجتمع و المعاملات الجيدة مع الأخرين، مؤكدا على دور الكنيسة فى خلق أشخاص يمثلون و يعملون كقدوة فى المجتمع وتقديم نماذج للمعاملات الحسنة.

جاء ذلك خلال الاحتفال  باليوبيل الذهبى  لكنيسة مارجرجس سبورتنج  بالاسكندرية  بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين الكنيسة.

و هنأ البابا تواضروس شعب الكنيسة فى عيدها الذهبى، مشيدا بتنظيم الاحتفالية و ترحيب الأباء الكهنة. 
 

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