صور.. البابا تواضروس يؤكد على دور الكنيسة فى تقديم نماذج للمعاملات الحسنة بالمجتمع

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية حول دور الكنيسة فى تشكيل الحياه الروحية للشخص المسيحى.
وأشار قداسة البابا تواضروس، إلى أن حياة المسيحى لها بعد خاص بالسلوك الجيد داخل المجتمع و المعاملات الجيدة مع الأخرين، مؤكدا على دور الكنيسة فى خلق أشخاص يمثلون و يعملون كقدوة فى المجتمع وتقديم نماذج للمعاملات الحسنة.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة مارجرجس سبورتنج بالاسكندرية بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين الكنيسة.
و هنأ البابا تواضروس شعب الكنيسة فى عيدها الذهبى، مشيدا بتنظيم الاحتفالية و ترحيب الأباء الكهنة.
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