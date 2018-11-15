صائب عريقات يدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله (أ ش أ)

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولى إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود 1967، وذلك من خلال ترجمة إعلان الاستقلال إلى واقع ملموس.

وقال عريقات- فى تصريح اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ30 على إعلان الاستقلال- أنه "على الرغم من صمت المجتمع الدولى وعجزه عن ردع قوة الاحتلال واصطفاف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى جانب ترسيخ الاحتلال الاستعمارى والضم والأبارتايد وتصفية القضية الفلسطينية، فإن فلسطين الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان وفت بالتزاماتها وواجباتها الدولية ولا تزال تنتظر من العالم أن يفى بواجبه السياسى والقانون والأخلاقى تجاهها وتجاه أبنائها".

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال ترجمة إعلان الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا للقرار الأممى (194)، والإفراج الفورى عن جميع الأسرى وإلزام الاحتلال بالاعتراف بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخى الذى أوقعه بشعب آخر.

وأوضح أن هذا الإعلان التاريخى هيأ لإنجازات دولية جديدة ومتراكمة نحو إحقاق حقوق الفلسطينيين المشروعة، وتوج ذلك من خلال وضع فلسطين موضع الدولة الند لقريناتها فى الأسرة الدولية على الرغم من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلى الحثيثة للقضاء على الهوية والوجود الفلسطينى بخروقاتها المتواصلة للقانون الدولى وهجماتها العدوانية وعمليات التطهير العرقى وسن التشريعات والقوانين العنصرية المنافية للشرعية الدولية، آخرها قانون القومية العنصري".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى وقيادته أثبتوا أنهم قادرون على مواجهة جميع التحديات التى تواجه الوجود الفلسطينى وهويته، منوها بأنهم يسعوا إلى إنهاء الانقسام الداخلى وإتمام المصالحة الوطنية.

ووجه عريقات فى هذه المناسبة تحية فخر واعتزاز إلى أسرى الشعب الفلسطينى وعائلات الشهداء والجرحى الذين ضحوا من أجل استقلال فلسطين، مؤكدا أن القيادة تواصل نضالها الدائم من أجل تحقيق العدالة والانتصاف لحقوقهم.

يشار إلى أن يوم الاستقلال الفلسطينى هو ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطينى وإعلان قيام دولة فلسطين بتاريخ 15 نوفمبر 1988 بالعاصمة الجزائرية الجزائر والذى نتج عنه إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية فى قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية واعتراف عدد من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بدولة فلسطين.