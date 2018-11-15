شقيق ساطع النعمانى: الشهيد طالب بتكاتف المصريين مع الرئيس

كتب محمود العمرى

قال سراج النعمانى ، شقيق الشهيد ساطع النعمانى ، إنه يتم إنهاء الإجراءات اللازمة حاليا لنقل جثة الشهيد لمصر من لندن ، مؤكدا أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين أهله وبين المسئولين فى السفارة المصرية هناك ، مؤكدا أن الدولة المصرية وقادها لن ينسوا شهدائهم أبدا .

وأضاف شقيق الشهيد ساطع النعمانى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه على المصريين الا يحزنوا أبدا ، فالشهيد دائما كان مبتسم وفخور بمصر وقادها وجيشها وشرطتها ، ودائما ما كان يطالب بالتكاتف مع الدولة ورئيسها لمواجهة الإرهاب ، وأنه ضحى من أجل هذا الوطن.

وعن قرار الرئيس بوضع اسم الشهيد على ميدان النهضة فقال شقيقه أن هذا ليس بغريب على الرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى ، فمصر لن تنسى أبدا شهدائها ، وأن الرئيس من بداية عهده وهو دائم الذكر وتخليد اسم الشهداء ، فتحية خاصة له منا ومن أسرة الشهيد على هذا الشرف الكبير واطلاق اسمه على أحد أكبر الميادين فى الجيزة ، داعيا كل المصريين إلى التكاتف حول القيادة السياسية والعمل من أجل بناء هذا الوطن ، ومواجهة كل الفكر المتطرف من الدولة المصرية.

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلا أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.