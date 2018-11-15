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"زراعة الشرقية": مكافحة النمل الأبيض فى 130 منزلا بنطاق المحافظة.. صور

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:34 م
"زراعة الشرقية": مكافحة النمل الأبيض فى 130 منزلا بنطاق المحافظة.. صور لجنة الزراعة تكافح النمل
الشرقية - إيمان مهنى
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أكدت مديرية الزراعة، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، أن لجنة مكبرة تضم فريق من وزارة الزراعة، قامت بالمرور على علاجات النمل الأبيض بمركز الزقازيق بناحية قرية هرية رزنه ـ عزبة الغندور، وعالجت 130 وحدة، بجميع نواحى المحافظة، بمبيد البيربيان 48% مجانا لغير القادرين وجارى علاج باقى الوحدات المصابه حيث يتم العلاج بالمجان من قبل الوزارة لغير القادرين تيسيرا على المواطنين حسب تعليمات السيد الوزير بهذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار استمرار لدور مديرية الزراعة فى نشر الوعى لمكافحة النمل الأبيض، كانت تسببت انتشار أسراب النمل فى تآكل الأخشاب بمعدلات تنذر بالخطر إلى انهيار العديد من الأسطح وأبواب المبانى المصنعة من الخشب وهو ما ترك تلك المنازل على حافة الانهيار التام.

 
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لجنة الزراعة تكافح النمل 
 
 
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