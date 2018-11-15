video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس وزراء لبنان: إطلاق حزمة مشروعات كبرى خلال الفترة القادمة أمام المستثمرين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:10 م
رئيس وزراء لبنان: إطلاق حزمة مشروعات كبرى خلال الفترة القادمة أمام المستثمرين جانب من المؤتمر
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال رئيس وزراء لبنان، سعد الحريرى، إن العالم يشهد حاليا اهتماما بالقضايا السياسية وأخرى اقتصادية تشمل الإجراءات الحمائية وتراجع السيولة فى الأسواق الناشئة والمنطقة العربية، وهى تحديات تتطلب الإسراع فى الإصلاحات الخاصة بالمالية العامة والإصلاحات الهيكلية وتفعيل دور القطاع الخاص والتمويل المستدام لتحقيق التنمية.
 
وأكد سعد الحريرى فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فؤاد السنيورة، أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية بيروت، أنه سيتم إنطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى قطاعات الاقتصاد اللبنانى مما يمثل فى أمام القطاع الخاص ومجتمع الاستثمار اللبنانى والعربى والقطاع المصرفى وتفعيلا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.
 
وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد المصارف العربية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط أمام "اتحاد المصارف": حجم الاحتياطى ارتفع لـ44.5 مليار دولار

وزيرة التخطيط تتجه لبيروت اليوم للمشاركة بمؤتمر اتحاد المصارف العربية 2018

أخبار الاقتصاد

اتحاد المصارف العربية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة