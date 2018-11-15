رئيس وزراء لبنان: إطلاق حزمة مشروعات كبرى خلال الفترة القادمة أمام المستثمرين

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

قال رئيس وزراء لبنان، سعد الحريرى، إن العالم يشهد حاليا اهتماما بالقضايا السياسية وأخرى اقتصادية تشمل الإجراءات الحمائية وتراجع السيولة فى الأسواق الناشئة والمنطقة العربية، وهى تحديات تتطلب الإسراع فى الإصلاحات الخاصة بالمالية العامة والإصلاحات الهيكلية وتفعيل دور القطاع الخاص والتمويل المستدام لتحقيق التنمية.

وأكد سعد الحريرى فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فؤاد السنيورة، أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية بيروت، أنه سيتم إنطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى قطاعات الاقتصاد اللبنانى مما يمثل فى أمام القطاع الخاص ومجتمع الاستثمار اللبنانى والعربى والقطاع المصرفى وتفعيلا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.