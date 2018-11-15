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رئيس مدينة الحسينية بالشرقية يسلم بائعا متجولا بضاعته المصادرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:05 م
رئيس مدينة الحسينية بالشرقية يسلم بائعا متجولا بضاعته المصادرة تسليم البضاعة للبائع
الشرقية - إيمان مهنى
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سلم علي الصناديلي رئيس مدينة الحسينية بالشرقية ، محمد السيد البائع المتجول الذي وبخة المحافظ الدكتور ممدوح غراب و صادر بضاعته ، متعلقاته بمحضر رسمي ، بعد تراجع المحافظ عن تسليمها لدور الأيتام كما سبق و قرر .

وذكر بيان ، لرئاسة مجلس الحسينية ، " أن البائع  تسلم كل بضاعته دون نقصان ولم يدفع جنيها واحدا كغرامة او عقوبة، وان رئيس مركز ومدينة الحسينينة، قام  بدفع الغرامة من جيبه الخاص  بدلا من الشاب وعامله بكل رحمة ورفق و البضاعة بالكامل كانت داخل المخازن ، و تم تسليمه الأغراض في محضر رسمي ووقع عليه وأقر انه تسلم كل أغراضه وبضاعته "

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن فى بيان صدر عبر البوابة الرسمية للمحافظة، أنه قام بمصادرة بضاعة بائع متجول وقررا تسليمها لإحدى دور الأيتام وذلك بعدما ضبطه داخل الوحدة الصحية بقرية سماكين الغرب خلال تفقده لها، كما قرر إحالة الواقعة للتحقيق لاتخاذ اللازم قانوناً لمن سمح له بالدخول وافتراش بضاعته داخل الوحدة.

وحصل اليوم السابع ، علي تعليق من الشاب فور الواقعة ،قال فيه:  أنا شاب متعلم وبكافح من أجل لقمة العيش الحلال والانقاق على نفسى وتعليم أشقائى وهم بطلاب بكليات القمة منذ وفاة والدى".

وتابع محمد السيد: معظمنا لم يجد وظيفة بمؤهله فاتجه للعمل لدى مكاتب توزيع، الأمر الذى يدفعنا للتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة البضاعة قبل إستلامها، مضيفا: "ممكن الشاب منا يظل يتجول طوال اليوم على قدميه دون بيع شئ أو بيع ما يعوضه عن قيمة المواصلات، فنحن كشباب متعلم نضطر لدخول المصالح الحكومية، لأننا نتعامل مع أشخاص متعلمون ومتحضرون فيها بعيدا عن بلطجة السوق وطريقته فى التعامل خاصة مع البائعين المتعلمين"، مشيرا إلى أنه حاول السفر خارج مصر إلا أن الحظ لم يحالفه وعاد إلى مصر بعد شهرين.

 


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