دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: لن يضيع حق أى مواطن فى منظومة صرف الدعم

إعداد – محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة تشارك بافتتاح فعاليات اجتماع الاستثمار فى التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

الصحة تعلن ضبط وإعدام 14 طن "حلوى المولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية

وزارة التموين:

وزير التموين: الدعم لا يصل لمستحقيه بدرجة كفاءة عالية فى الوقت الحالى.. لن يضيع حق أى مواطن فى منظومة صرف الدعم.. "فيه ناس بتضرب بطاقات.. بس والله سيتم ضبطهم".. و20% من بيانات بطاقات التموين غير سليمة

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزارة التضامن: قضية ضم العلاوت لأصحاب المعاشات أمام القضاء وملتزمون بأحكامه

التضامن: 150 ألف دولار لمشروع "قرية واحدة منتج واحد" بالفيوم

وزارة التعليم:

"التعليم" تجهز خطة بناء 260 ألف فصل للقضاء على التكدس والكثافات.. الخطة تستهدف الإتاحة فى رياض الأطفال وخدمة المناطق المحرومة.. "الأبنية التعليمية": إنهاء الفصول الجديدة حتى عام 2021.. وتوقيع عقود بناء 25 مدرسة

وزارة النقل:

السكة الحديد تشكل لجنة لتعديل اللائحة الطبية للعاملين لتناسب ظروفهم

رئيس السكة الحديد: ليس لدينا حصر بإيرادات كميات الخردة المُباعة حتى الآن

وزارة الزراعة:

عز الدين أبو ستيت أمام "زراعة البرلمان" يعلن إلغاء قرار 669 بشأن تخزين البطاطس.. ويكشف: إعداد خريطة زراعية للدولة لأول مرة.. ونستورد تقاوى خضار بمليار دولار.. وممثل التموين: تحفظنا على الثلاجات غير المرخصة فقط

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يتابع تنفيذ 8 مجتمعات تكنولوجية بالجامعات الإقليمية

"الجامعات تقول كلمة النهاية فى انتخابات الطلاب غدا".. تصعيد رؤساء اتحادات طلاب الجامعات ونوابهم وأمناء اللجان العليا بحضور رؤساء الجامعات.. ورئيس جامعة حلوان يعلن تعيين اتحادات 8 كليات لعدم اكتمال النصاب

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل يشجع الشباب للانخراط بالقطاع الخاص

الهجرة:

وزيرة الهجرة ناعية ساطع النعمانى: أكفأ ضباط الشرطة الذين تصدوا للإرهاب الأسود