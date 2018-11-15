جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهم بقتل الطفلة "مي" بقرية الضبعية للمفتى

الأقصر - أحمد مرعى

قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار إبراهيم محمد محمود، وعضوية المستشارين محمد رأفت محمد وحاتم رشاد، وسكرتارية أحمد سيد تقى، بإحالة أوراق قاتل الطفلة "مى" بقرية الضبعية غرب الأقصر إلى فضيلة المفتى لإستطلاع رأيه فى توقيع حكم الإعدام عليه.



وكانت مباحث مركز شرطة القرنة غرب الأقصر قد تمكنت فى سبتمبر 2016، من كشف لغز واقعة العثور على طفلة مقتولة بعد إختفائها بعدة أيام، حيث تم العثور على جثتها مدفونة داخل مسقى رى بقطعة أرض زراعية بالقرب من منزل أسرتها بقرية الضبعية غرب المحافظة.



وتبين من تحريات البحث الجنائى أن وراء الواقعة شاب فى بدايات العقد الثالث من العمر، قام بإستدراج الطفلة وإغتصابها ثم قتلها خوفا من إفتضاح أمره ثم دفنها داخل الأراضى الزراعية والبحث مع أفراد الأسرة عنها لإبعاد الشبهات عن نفسه.

كان اللواء مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز القرنة، يفيد بتمكن فريق البحث الجنائى من القبض على المدعو “محمود.ع.ا” فى بداية العشرينات من عمره وشهرته "القديم "يقيم بالقرية لقيامه بخطف وإغتصاب وقتل الطفلة مى حسان " 7سنوات " تقيم بذات العنوان وبسؤال المتهم الذى أكدت التحريات تعاطيه للمواد المخدرة إعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة .