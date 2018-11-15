تقرير أمريكى: واشنطن أنفقت 6 تريليون دولار على حروب ما بعد 11 سبتمبر

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن الولايات المتحدة أنفقت حوالى 6 تريليون دولار على الحروب التى أدت إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص منذ هجمات سبتمبر الإرهابية عام 2001.

وأوضحت الصحيفة، أن معهد واتسون للشئون الدولية والعامة بجامعة براون نشر تقريره السنوى عن تكاليف الحرب أمس الأربعاء، وأخذ فى الاعتبار نفقات البنتاجون وحساب عمليات الطوارئ فى الخارج وأيضا الإنفاق الذى له علاقة بالحروب من قبل وزارة الخارجية، والإنفاق على رعاية قدامى المحاربين والفوائد على الديون التى تكبتها لدفع ثمن الحروب إلى جانب إجراءات الوقاية والرد على الإرهاب من قبل وزارة الأمن الداخلى.

وكشف الإحصاء الأخير أن الولايات المتحدة خصصت وأنفقت ما يقدر بـ 5.9 تريليون دولار "بالقيمة الحالية للعملة الأمريكية" على الحرب على الإرهاب حتى العام المالى 2019، بما فى ذلك الحرب المباشرة أو الإنفاق الذى له علاقة بالحرب والالتزام بالنفقات المستقبلية على المحاربين فى فترة ما بعد 11 سبتمبر.

ووجد التقرير أن التكاليف الباهظة فى الإنفاق على الحرب وما له علاقة بها يبعث على القلق على صعيد الأمن القومى لأنه غير مستدام. وقد تتحقق خدمة الرأى العام بشكل أفضل من خلال زيادة الشفافية وبتطوير استراتيجية شاملة لإنهاء الحروب والتعامل مع الأولويات الملحة الأخرى المرتبطة بالأمن القومى.

وكانت الولايات المتحدة قد دخلت فى حرب عالمية على الإرهاب فى أعقاب هجمات سبتمبر، حيث بدأت بعدها بأسابيع غزوا لأفغانستان. وفى مارس 2003 قامت بغزو العراق. ورغم الانتصارات الأولية، فأن الجيش الأمريكى واجه مقاومة مستمرة فى كلا البلدين ووسع عمليات محاربة الإرهاب فى المنطقة لتشمل ليبيا واليمن والصومال وباكستان.