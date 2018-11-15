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تعرف على جهود "الأوقاف" للتعريف برسول الإنسانية فى ذكرى مولده

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:28 م
تعرف على جهود "الأوقاف" للتعريف برسول الإنسانية فى ذكرى مولده وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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نجحت وزارة الأوقاف فى صناعة حالة وتقنين للمسار الدعوى بشكل موجه بتوحيد كل الفعاليات نحو الاحتفال بذكرى مولد النبوى فيما اسمته "حملة رسول الإنسانية"، التى تتحدث عنها المنابر الدعوية والإعلامية، والفعاليات الميدانية دعما لمنظومة القيم بالشكل التالى..

1- وضع خطة دعوية موحدة للدروس والخطب واللقاءات الإعلامية والفعاليات.

2- توجيه الخطاب الموحد نحو منظومة دعم القيم الأخلاقية لبناء الإنسان.

3- عقد لقاءات ثقافية وفكرية للدعاة مع الوزير وقيادات الفكر لدعم هذا الفكر.

4- تحديد خطب الجمعة حول القيم الإنسانية عند الرسول لدعم التعايش.

5- تكوين فرق عمل للواعظات والراهبات فى لقاءات جماهيرية للمسلمين والأقباط.

6- تحريك قوافل دعوية من كوادر الوزارة تجوب المحافظات للتعريف برسول الإنسانية.

7- إقامة أمسيات دينية بالمساجد تذاع فى إذاعة القرآن الكريم بحضور جماهيرى.

8- إقامة ملتقيات مجدولة بمساجد مصر للتعريف برسول الإنساينة.

9- بث لقاءات تليفزيونية تتحدث عن رسول الإنسانية للدعاة والواعظات.

10- احتفاليات تقام بالمساجد والمنتديات حول رسول الإنسانية والاحتفال الأكبر بحضور الرئيس.


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