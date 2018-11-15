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تضامن الإسكندرية تغلق حضانة فيكتوريا لحين التأكد من صحة فيديو التعذيب

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:25 م
تضامن الإسكندرية تغلق حضانة فيكتوريا لحين التأكد من صحة فيديو التعذيب طفلة تصرخ بعد وضعها أسفل كرسى لحبسها
الإسكندرية - جاكلين منير
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتحرير محضر بقسم  شرطة الرمل وإصدار قرار إغلاق موقت للحضانة التى نشر عنها فيديو لتعذيب الأطفال بمنطقة فيكتوريا وذلك لحين التأكد من الفيديو.

وأشار محمد كمال الدين حجاجى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توجيه فريق التدخل السريع يوم السبت القادم للتأكد من صحة الفيديو وتاريخه، مؤكدا على أن تحرير محضر والغلق المؤقت جاء كإجراء قانونى لحين التأكد من صحة الفيديو.

وأكد أن مديرية التضامن بالإسكندرية تشرف على خضانات الأطفال وإنها لن تسمح بأى اعتداء أو تقصير من هذا النوع. 

وكان فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى محققاً آلاف المشاهدات والتعليقات فى غضون ساعات قليلة، لأحد الحضانات التى يعمل بها موظفات يعذبن الأطفال وضربهم والتعامل معهم بأساليب قاسية من ضرب وركل وشد لشعورهم، وسط صرخات واستغاثات الأطفال وضحكات من يقوم بالتصوير، بل امتد الأمر لتباهى أحدهم بالموضوع وتصويره وكتابة التعليقات الضاحكة عليه فى خاصية "ستورى" على برنامج الواتس اب.
 
 
 

 


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اليوم السابع بلس




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