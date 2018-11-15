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ترامب يقيل مساعدة مستشار الأمن القومى بعد طلب زوجته ميلانيا بإقالتها

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:37 ص
ترامب يقيل مساعدة مستشار الأمن القومى بعد طلب زوجته ميلانيا بإقالتها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ ميرا ريكارديل أقيلت من منصب مساعدة مستشار الأمن القومى جون بولتون ونُقلت إلى وظيفة أخرى فى الإدارة، وذلك غداة طلب السيدة الأمريكية الأولى علانية إقالة هذه المسئولة الكبيرة فى الرئاسة.

وكانت ترامب أقدمت على خطوة نادرة للغاية الثلاثاء بطلبها، علانية، إقالة مساعدة مستشار الأمن القومى، معتبرة أن ريكارديل "لم تعد تستحقّ شرف العمل فى البيت الأبيض".

والأربعاء أعلنت المتحدّثة باسم الرئاسة سارة ساندرز أنّ ريكارديل "تغادر البيت الأبيض للانتقال إلى وظيفة أخرى داخل الإدارة" لم تحدّد ماهيتها.

 

 


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