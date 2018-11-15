تداول فيديو لتعذيب أطفال داخل حضانة بالإسكندرية على يد الموظفات

كتبت - هبة مكى - محمد أحمد فؤاد

اعتاد الكثير من الآباء والأمهات العاملات ترك أولادهم فى الحضانات القريبة من منازلهم أو أماكن عملهم، ظناً منهم أن أطفالهم موجودة فى أماكن آمنة يتعلمون ويلعبون، وسط قلوب رحيمة تحنو على أطفالهم الصغيرة التى لا حول لها ولا قوة، لكن يبدو أن الرحمة انتزعت من قلوب بعض الأشخاص الذين لم يأخذوا عملهم على محمل الجد واستهانوا بواجباتهم التربوية.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى محققاً آلاف المشاهدات والتعليقات فى غضون ساعات قليلة، لأحد الحضانات التى يعمل بها موظفات يعذبن الأطفال وضربهم والتعامل معهم بأساليب قاسية من ضرب وركل وشد لشعورهم، وسط صرخات واستغاثات الأطفال وضحكات من يقوم بالتصوير، بل امتد الأمر لتباهى أحدهم بالموضوع وتصويره وكتابة التعليقات الضاحكة عليه فى خاصية "ستورى" على برنامج الواتس اب.



أحد العاملات توقذ طفلة من النوم بضرب جرس فى اذنها



صرخات الطفلة لم تجدى نفعا معهم