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تحديد موعد الحكم على 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بالموسكى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:21 م
تحديد موعد الحكم على 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بالموسكى محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 8 ديسمبر المقبل، للحكم على تشكيل عصابى فى قضية استعرض القوة ضد مواطنين لسلب ممتلكاتهم بالموسكى.

صدر الحكم برئاسة المستشار ابوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرندلى، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "حسين على، ونصر الدين جلال، وبليغ حمدى"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهما "أشرف محمد الأزهرى، وعلى أحمد ابو كليلة"، بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وسلب بعض ممتلكاتهما والسطوة عليهما مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابتهما، كما قام المتهمين بسرقة المستندات المملوكة للمجنى عليه الأول، وكان ذلك كرها عنه حال وجوده بالطريق العام وحملهم أسلحة بيضاء.

 


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