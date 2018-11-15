video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بمشاركة لاعبى المؤسسة العسكرية.. منتخب مصر سابع العالم فى المصارعة الرومانية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:51 م
بمشاركة لاعبى المؤسسة العسكرية.. منتخب مصر سابع العالم فى المصارعة الرومانية لاعبو المؤسسة العسكرية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

حصل منتخب مصر علي المركز السابع في المصارعة الرومانية فى بطولة العالم المقامة حاليا برومانيا، وذلك من بين أقوى منتخبات العالم بمشاركة 42 دولة فى المصارعة الرومانية وذلك بمجموع نقاط 62 نقطة.

لاعبو المؤسسة العسكرية
لاعبو المؤسسة العسكرية

 

بمشاركة 5 لاعبين فقط هم الأبطال:  محمد إبراهيم السيد كيشو  صاحب الميدالية الذهبية في وزن 67 كجم، وعبد اللطيف محمد منيع لاعب نادي طلائع الجيش صاحب الميدالية البرونزية في وزن 130 كجم، محمد مصطفى عبدالله صاحب المركز الخامس وأحمد حسن علي  في المركز الخامس ، وأحمد إبراهيم جمعه  صاحب المركز   العاشر  .

لاعبو المؤسسة العسكرية فى البطولة
لاعبو المؤسسة العسكرية فى البطولة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكلية الفنية العسكرية تحصد ذهبية وفضية فى معرض القاهرة للابتكارات

القوات العربية المشاركة بـ"درع العرب1" تنفذ عملية مشتركة لاقتحام بؤرة إرهابية

الجيش المصرى

جهاز الرياضة

رياضة القوات المسلحة

اخبار مصر




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة