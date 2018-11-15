بمشاركة لاعبى المؤسسة العسكرية.. منتخب مصر سابع العالم فى المصارعة الرومانية

كتب زكى القاضى

حصل منتخب مصر علي المركز السابع في المصارعة الرومانية فى بطولة العالم المقامة حاليا برومانيا، وذلك من بين أقوى منتخبات العالم بمشاركة 42 دولة فى المصارعة الرومانية وذلك بمجموع نقاط 62 نقطة.



لاعبو المؤسسة العسكرية

بمشاركة 5 لاعبين فقط هم الأبطال: محمد إبراهيم السيد كيشو صاحب الميدالية الذهبية في وزن 67 كجم، وعبد اللطيف محمد منيع لاعب نادي طلائع الجيش صاحب الميدالية البرونزية في وزن 130 كجم، محمد مصطفى عبدالله صاحب المركز الخامس وأحمد حسن علي في المركز الخامس ، وأحمد إبراهيم جمعه صاحب المركز العاشر .