براءة متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة "هنكل للمنظفات"

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، ببراءة أيمن محمد سعيد، من تهمة اختلاس مبلغ وقدره 680 ألف جنيه من شركة "هنكل" بورسعيد للمنظفات والكيماويات.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن و أحمد سويلم، وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة اختلاس مبلغ 680 ألف و787 جنيه من شركة " هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات"، باعتباره أحد العاملين بها، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة استلام عدد من أغراض الشركة على أن يورد ثمنها بعد البيع إلا أنه اختلسها لنفسه.