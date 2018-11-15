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بدء مؤتمر "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول سلامة واستقرار الأسواق

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:50 ص
بدء مؤتمر "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول سلامة واستقرار الأسواق جانب من المؤتمر-أرشيفية
كتب: أحمد عبد الهادى
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بدأ منذ قليل، فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاشتراك مع مجلس الدولة، حول دور الرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية وتنظيمها وتنميتها، بحضور العشرات من الشخصيات العامة والخبراء وأعضاء هيئة الرقابة المالية، وقضاة من مجلس الدولة.
 
ويفتتح المؤتمر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وبحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، والقاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وشيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وعدد من قضاة قسم التشريع وإدارات الفتوى للمشاركة في الحلقات النقاشية.
 
وتدور حلقات النقاش، في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.
 
ويحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.
 
 
 

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