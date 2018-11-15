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بالأزرق.. شاهد كيف دعت "يونيسف" للاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل؟.. فيديو

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:06 ص
بالأزرق.. شاهد كيف دعت "يونيسف" للاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل؟.. فيديو اليوم العالمى للطفل
كتب هيثم سلامة
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فيما يمثله من حقوق الطفل حيث العيش بحياة كريمة ، من خلال توفير التعليم والسعادة والأمان والحب والصحة، طالبت اليونيسف متابعيها عبر السوشيال ميديا،  التوقيع على عريضة سوف ترسل إلى قادة العالم باللون الأرزق فى اليوم العالمى للطفل الذى يحتفى به فى 20 من نوفمبر من كل عام.

 

وقالت اليونيسف عبر تويتر:"سعادة.تعليم.أمان.حب.صحة. هذا ما نتمناه لكل طفل، ومع ذلك يُحرم الأطفال من حقوقهم فى كل يوم وقع على عريضتنا بالأزرق فى اليوم العالمى للطفل فى هذا العام، لمطالبة قادة العالم بوضع الأطفال فى صدارة الاهتمام".

وأكد اليونيسف، أن الأطفال يحرمون من حقوقهم كل يوم ، وما نريده  إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، ونعلم أنك تريد ذلك أيضاً. حان الوقت لإعادة الاهتمام بالأطفال إلى جدول الأعمال.

وناشدت متابيعيها التوقيع على العريضة والمشاركة فى حملة "بالأزرق" لمطالبة قادة العالم بالالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار بأن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض.


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