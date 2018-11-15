video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق 50 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:39 م
انطلاق 50 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي
كتب - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، إنطلاق 50 رحلة إلى المدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وسيرت مصر للطيران اليوم الخميس من مطار القاهرة، 9 رحلات إلى مدينة الأقصر، و12 رحلة إلى مدينة أسوان، و11 رحلة إلى شرم الشيخ، و 5 رحلات للغردقة، ورحلة واحدة إلى مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج. 
 
كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلتين إلى مدينة الاقصر، و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلتين إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.  
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية. 
 
 
 

إضافة تعليق

مطار القاهرة

المدن السياحية

النيل للطيران

المصرية العالمية للطيران

العلاقات العامة

مصر للطيران

شرم الشيخ

مرسي علم




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة