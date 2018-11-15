انطلاق 50 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة

كتب - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، إنطلاق 50 رحلة إلى المدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسيرت مصر للطيران اليوم الخميس من مطار القاهرة، 9 رحلات إلى مدينة الأقصر، و12 رحلة إلى مدينة أسوان، و11 رحلة إلى شرم الشيخ، و 5 رحلات للغردقة، ورحلة واحدة إلى مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج.

كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلتين إلى مدينة الاقصر، و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلتين إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.