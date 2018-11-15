"اليوم السابع" يكشف تحركات التخطيط فى تقديم مسودة الصندوق السيادى إلى الحكومة

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين المحلية والدولية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "وزيرة التخطيط تعلن تقديم مسودة الصندوق السيادى لمجلس الوزراء الاثنين المقبل"، وفيه: هالة السعيد أمام اتحاد المصارف: الاحتياطى ارتفع لـ 44.5% مليار دولار، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وتقرأ أيضا، النيابة السعودية توجه اتهاما لـ 11 موقوفا فى مقتل خاشقجى، وفيه: النيابة العامة: تم تجزئة الجثة داخل القنصلية.. ولى العهد لم يعلم بالجريمة.. و"الجبير": طالبنا من تركيا معلومات 3 مرات ولم تستجب، والتفاصيل فى الصفحة الثالثة من العدد المطبوع.

وداخل العدد



ـ إشادة واسعة بقرار الرئيس.. إطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة



ـ الفراعنة فى مهمة رد الاعتبار أمام نسور قرطاج ببرج العرب الليلة

ـ حقيقة مرض محمود ياسين وعزلة صلاح السعدنى وتفرغ شويكار لأحفادها



ـ سفير اليابان فى ندوة اليوم السابع: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة وضرورية

ـ «حمدى » من موظف لصاحب مصنع ملابس بالقليوبية بدعم تنمية المشروعات الصغيرة



ـ وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية العام المقبل

ـ وزير النقل يشترى تذكرة من محطة شبرا الخيمة ويتابع انتظام العمل

