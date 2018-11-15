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اليمن واليونسكو يبحثان التعاون فى دعم العملية التعليمية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:08 ص
اليمن واليونسكو يبحثان التعاون فى دعم العملية التعليمية أطفال اليمن
أ ش أ
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بحث السفير اليمنى فى لبنان، عبدالله الدعيس اليوم، مع المدير الإقليمى لمنظمة اليونيسكو حمد الهمامى العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين الجانبين فى مجال دعم العملية التعليمية .

وأشاد الدعيس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، بجهود منظمة اليونيسكو فى حشد المنظمات المانحة والسعى لتوفير مرتبات المعلمين اليمنيين، لافتًا الانتباه إلى ضرورة أن يكون التعليم له أولوية خاصة فى ظل الظروف الراهنة من أجل استمرار العملية التعليمية .

وأوضح الهمامى أن المنظمة بصدد التحضير لاجتماع الشركاء المانحين مع وزير التربية والتعليم اليمنى عبدالله لملس من أجل تجاوز الصعوبات التى تعترض سبل وصول الدعم المالى المقدم من المانحين إلى المعلمين فى مختلف محافظات البلاد .

 


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