النيابة العامة السعودية توجه التهم لـ 11 شخصا من الموقوفين فى قضية خاشقجى

كتبت شيماء بهجت

وجهت النيابة العامة السعودية التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجى، وقال النائب العام السعودى إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودى ـ التركى، والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الموقوفين فى هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، وذلك حسبما نقلت وكالة"واس".

وأوضحت النيابة العامة أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التى لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التى بحوزة الجانب التركى المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركى الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.