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"الموانئ الكويتية": استمرار توقف الملاحة البحرية بالموانئ الـ3 بسبب الطقس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:43 م
"الموانئ الكويتية": استمرار توقف الملاحة البحرية بالموانئ الـ3 بسبب الطقس أحد موانىء الكويت ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الخميس، استمرار توقف الملاحة البحرية بالمونئ الثلاثة "الشويخ، والدوحة، والشعيبة"؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت "الموانئ الكويتية"- فى بيان صحفي- أن العاملين فى المؤسسة من الكوادر الوطنية الكويتية، والجهات الأمنية المشتركة، يعملون على قدم وساق؛ لمواجهة الظروف الجوية التى تمر بها الكويت حاليا.

وأضافت أن جميع الطرق المؤدية من وإلى الموانئ البحرية الثلاثة وخارجها، مغلقة بشكل كامل للشاحنات.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية فى الموانئ الثلاثة مؤقتا، بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وتدنى مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحرى، نتيجة كثافة هطول الأمطار.

يشار إلى أن الكويت تشهد حاليا عدم استقرار فى الطقس، وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، كما تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس، حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.

من جهتها ناشدت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين مجددًا عدم الخروج من المنازل حاليًا، إلا للضرورة القصوى؛ وذلك فى ظل الحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها الكويت.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية -فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه على المواطنين والوافدين عدم الخروج من منازلهم فى الوقت الراهن إلا للضرورة، نظرا إلى عدم استقرار الطقس، وفقا لتوقعات إدارة الأرصاد الجوية.

ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للإطفاء المواطنين والوافدين إلى عدم الخروج أيضا إلا للضرورة، مع توقع استمرار عدم استقرار الطقس؛ وذلك حفاظا على سلامتهم، والسماح للجهات الأمنية بمعالجة آثار الأمطار وتلبية البلاغات والحوادث.

يشار إلى أن الكويت تشهد حاليا عدم استقرار فى الطقس، وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، كما تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس، حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.

 


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