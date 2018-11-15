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المرور يغلق كوبرى المشير طنطاوى بسبب أعمال تطوير لمدة شهرين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:18 م
المرور يغلق كوبرى المشير طنطاوى بسبب أعمال تطوير لمدة شهرين اغلاق طريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمدة شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.

وستكون مدة اﻷعمال شهرين اعتبارا من الساعة 12، 05 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 ولحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد.

 

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 

 


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