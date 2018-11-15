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القوات الباكستانية تتصدى لهجوم مسلح عبر الحدود مع أفغانستان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:08 ص
القوات الباكستانية تتصدى لهجوم مسلح عبر الحدود مع أفغانستان قوات الجيش الباكستانى
وكالات الأنباء
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قال مسئولون باكستانيون اليوم إن القوات الباكستانية المرابطة على الحدود مع أفغانستان تصدت لهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون من داخل الأراضى الأفغانية.

وأوضح المسئولون بأن مجموعة إرهابية مسلحة أطلقت النار على نقطة حدودية باكستانية فى منطقة باجور المحاذية للحدود مع أفغانستان، ولكن القوات الباكستانية المرابطة على النقطة تصدت للهجوم، وأطلقت النار على المجموعة المسلحة وأسقطت قتيلاً فى صفوفها، وأجبر البقية على الفرار نحو الأراضى الأفغانية.

من جهة أخرى، أوضح مسؤولون عسكريون باكستانيون إن القوات الهندية أطلقت النار اليوم بدون مبرر على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل بين شطرى إقليم كشمير، وفى المقابل ردت عليها قوات الجيش الباكستانى لمنعها من استهداف المناطق المأهولة بالسكان.


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