القبض على 8 متهمين جدد فى واقعة خطف وهدم منزل مواطن بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على 8 متهمين جدد فى واقعة مهاجمة منزل أحد الأشخاص بقرية شبرا هارس التابعة لمدينة طوخ، وخطفه وهدم جزء من منزله، والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات، والمتهم فيها 13 شخصًا تم ضبط 7 منهم فى وقت سابق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بنجاح الملاحقات الأمنية للمتهمين الهاربين فى الواقعة، فى ضبط 8 منهم، بحوزة أحدهم سلاح نارى بندقية آلية، وكذا ضبط 3 سيارات ولودر المستخدمين فى الواقعة.

والمتهمون هم: "ياسر ص ح"، مزارع، ومقيم ذات الناحية، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62x 39 مطموسة الأرقام بخزينتها، 5 طلقات من ذات العيار، و"محمود ح ح" 35 سنة أخصائى، بإدارة الأزمات بميناء القاهرة الجوى مالك، وقائد السيارة رقم "ل ر ى 158" ماركة جولف بورا موديل 2000م سوداء اللون المستخدمة، فى الواقعة.

كما تم ضبط عبدالله م ح 28 عامًا سائق، السابق اتهامه فى قضية سلاح دون ترخيص، قائد السيارة المستخدمة فى الواقعة، و"عبدالله م م" 28 سنة، سائق، ومقيم بذات الناحية، مطلوب ضبطه فى قضية "ضرب" قائد سيارة المستخدمة فى الواقعة.

و"أحمد ا م" 32 عامًا، سائق، لودر ومقيم ذات الناحية السابق اتهامه فى قضية "مشاجرة"، مستأجر وقائد اللودر المستخدم فى الواقعة، كما ألقت القوات ضبط "إيهاب م ح" 37 عامًا سائق، ومقيم ذات الناحية و"محمد ح م" 21 عامًا سائق، مقيم ذات الناحية، و"ناصر ص ح" 53 عامًا موظف بالجمعية التعاونية للبترول، كما تبين تواجد المتهمين السادس والسابع والثامن أثناء ارتكاب الواقعة، لتأمين وحماية باقى المتهمين أثناء اصطحاب المجنى عليه، وتجريده من ملابسه وتصويره.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا تفصيلا بالاشتراك فى ارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .