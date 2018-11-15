القبض على محامى ستورمى دانيالز فى لوس انجلوس للاشتباه فى ضربه امرأة

لوس انجليس(رويترز)

قالت شرطة لوس انجلوس إنها ألقت القبض أمس الأربعاء، على المحامى مايكل أفيناتى، الذى يمثل نجمة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز فى معاركها القانونية ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للاشتباه فى ضربه امرأة فى مبنى سكنى.

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة جيف لى إنه ليس لديه مزيد من التفاصيل وأضاف أنه تقرر الإفراج عن أفيناتى بكفالة.

وذكر موقع (تى.إم.زى) المتخصص فى أخبار المشاهير أنه تم القبض على أفيناتى إثر عراك نشب مساء الثلاثاء، بينه وبين المرأة فى مبنى سكنى بمنطقة سنشرى سيتى فى لوس انجلوس.

ونفى أفيناتى، الذى لمح إلى أنه قد يترشح للرئاسة فى 2020 عن الحزب الديمقراطى، ارتكاب أى مخالفة فى بيان أصدره من خلال شركته للمحاماة، وفى بيان للصحفيين خارج مركز شرطة غرب لوس انجلوس بعد الإفراج عنه.

وقال "لم أضرب امرأة قط. ولن أضرب امرأة أبدا. كنت دوما مدافعا عن حقوق المرأة على امتداد مسيرتى المهنية"، مضيفا أنه لن يقدم أبدا على "إهانة" ابنتيه "بأن يمس امرأة بطريقة غير لائقة أو يضربها".

وأضاف "أتطلع لتحقيق كامل، وأنا موقن بأنه سيبرئنى فى مرحلة ما".