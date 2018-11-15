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بعد النشر فى اليوم السابع

"القابضة للصناعات المعدنية" تعين رئيسا جديدا لشركة مصانع النحاس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:59 م
"القابضة للصناعات المعدنية" تعين رئيسا جديدا لشركة مصانع النحاس الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
كتب عبد الحليم سالم
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أصدر الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرارا اليوم،  بتكليف المهندس محمد حبيب رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصانع النحاس المصرية اعتباراً من الأحد 18 نوفمبر، خلفا للمهندس سامى كمال الذى تم قبول استقالته اليوم.

ويملك المهندس محمد حبيب خبرة تزيد عن 30 عاماً فى شركة الدخيلة للصلب تقلّد خلالها العديد من المناصب وكان رئيساً لمجلس إدارة وعضواً منتدباً لشركة كونتراستيل التابعة لشركة العز الدخيلة للصلب.

وكان اليوم السابع نشر تقريرا حول تدهور أوضاع شركة النحاس وارتفاع خسائرها بشكل كبير .
 

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