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"الداخلية" تنظم حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط المديرية.. صور

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:17 م
"الداخلية" تنظم حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط المديرية.. صور حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الأسكندرية
كتب: محمود عبد الراضى _ دينا الحسيني
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نظمت وزارة الداخلية حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الإسكندرية.

ونسقت أكاديمية الشرطة مع قطاع الخدمات الطبية لتنظيم حملة للتبرع بالدم لطلبة كلية الشرطة شارك فيها عدد كبير من الطلاب.

كما قامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة بالمشاركة فى حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة مرور الإسكندرية، وإدارة قوات أمن الإسكندرية، وذلك تحت الإشراف الطبى لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع.

 
حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الأسكندرية (1)
حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الأسكندرية 
 
حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الأسكندرية (2)
حملات للتبرع بالدم بمشاركة طلبة الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الأسكندرية 

 


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التبرع بالدم

طلبه اكاديميه الشرطه

مديريه امن الاسكندريه

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