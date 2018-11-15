الجبير: تسييس قضية خاشقجى يساهم فى شق العالم الإسلامى

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم، الخميس، أن التحقيقات بشأن مقتل جمال خاشقجي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي بشأن مقتل خاشقجى.

وقال وزير الخارجية السعودى فى مؤتمر صحفى، إن توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي، معلنا رفضه التام لتسييس القضية والتدخل فى شئون المملكة، قائلا: "من المهم عدم تسييس قضية خاشقجى لأن ذلك يساهم فى شق العالم الاسلامى"، متابعا: تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بهيكلة جهاز الاستخبارات العامة.