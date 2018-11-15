التنمية المحلية: 70% نسبة الاستجابة لمشاكل المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع

أشرف عزوز

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مجموعة من شباب محافظة كفر الشيخ قام بمبادرة لحل أزمة ارتفاع أسعار البطاطس من خلال شراء المحصول من المزارعين وتقليل عدد الوسطاء وبيعها للمواطنين بسعر مناسب.

وأضاف وزير التنمية المحلية فى لقاء له مع الشباب اليوم بمقر الوزارة، اليوم الخميس، أن الشباب يسعون لإصلاح فساد المحليات من خلال رغبتهم فى الترشح للمحليات من خلال مبادرات جديدة، مضيفا أن 70% نسبة الاستجابة المشاكل التى تأتى من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية.