التنمية المحلية: 70% نسبة الاستجابة لمشاكل المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مجموعة من شباب محافظة كفر الشيخ قام بمبادرة لحل أزمة ارتفاع أسعار البطاطس من خلال شراء المحصول من المزارعين وتقليل عدد الوسطاء وبيعها للمواطنين بسعر مناسب.
وأضاف وزير التنمية المحلية فى لقاء له مع الشباب اليوم بمقر الوزارة، اليوم الخميس، أن الشباب يسعون لإصلاح فساد المحليات من خلال رغبتهم فى الترشح للمحليات من خلال مبادرات جديدة، مضيفا أن 70% نسبة الاستجابة المشاكل التى تأتى من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم إنشاء بنك المبادرات الشبابية فى الوزارة والتى تهدف لجمع أفكار الشباب من مختلف المحافظات والتى تهدف لتطوير محافظاتهم والنهوض بها مؤكدا أن ذلك ترجمة على الأرض لمنتدى الشباب الأخير.
وإشار إلى أن تكلفة منتدى شباب العالم الأخير تحملها رجال الأعمال، مضيفًا أن عمال النظافة بذلوا مجهود خرافى فى مدينة شرم الشيخ للخروج بالمنتدى فى أفضل صورة له، وكذلك الحال بالنسبة للشباب القائمين على المنتدى.
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