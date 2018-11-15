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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ميراكو" بقيمة 352 مليون جنيه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ميراكو" بقيمة 352 مليون جنيه محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف-ميراكو، لعدد 2.7 مليون سهم بقيمة 352.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العربية للمطاحن لعدد 18.7 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه.
 
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة غرناطة ترافيل لعدد 19.6 ألف سهم بقيمة 1.97 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة المساهمة المصرية للإنشاءات والخدمات التعليمية لعدد 129 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه.
 
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 364.9 مليون جنيه بكمية تداول 3 ملايين ورقة مالية منفذة لعدد 20 شركة.
 
 

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