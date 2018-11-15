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البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:00 ص
البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم البنك المركزى المصرى - ارشيفية
كتب – أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 17%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 

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